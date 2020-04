أمين وشركاه وNow You See Me.. تعرف على خريطة القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم بعنوان "خليك في البيت"، ومنعا للتجمعات والزحام التي تتسبب في الإصابة بالفيروس، ترصد "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية فضلا عن المسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "حادي بادي" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "أيام وليالي" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "ألوان السما السابعة" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "اللمبي 8 جيجا" الساعة 8 مساءً، وفيلم الفنان أحمد حلمي "1000 مبروك" الساعة 10 مساءً، وفيلم "آخر الدنيا" الساعة 12 صباحًا.

سيما

عرض فيلم "الشك يا حبيبي" الساعة 12:30 ظهرًا، وفيلم "شمس الزناتي" الساعة 4 عصرًا، وفيلم "كلام في الحب" الساعة 7:30 مساءً، وفيلم "دقي يا مزيكا" الساعة 10 مساءً.

MBC2

عرض فيلم Gone Girl الساعة 1 ظهرًا، وفيلم الجريمة Starsky & Hutch الساعة 4 عصرًا، وفيلم التشويق والإثارة The Other Guys الساعة 6 مساءً، والفيلم الكوميدي Baywatch الساعة 8 مساءً، والفيلم الرومانسي Focus للنجم ويل سميث، وفيلم Now You See Me الجزء الثاني الساعة 12 صباحًا.

المسلسلات التليفزيونية

MBC مصر2

عرض مسلسل "ريّح المدام" الساعة 1 ظهرا، ومسلسل "الصيّاد" الساعة 8 مساء، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9:45 مساء.

ON دراما

عرض مسلسل "ذات" الساعة 3 عصرًا، ومسلسل "حكايات بنات4" الساعة 4 عصرًا، ومسلسل "شيخ العرب همام" الساعة 9 مساءً".

CBC دراما

عرض مسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 6 مساء، ومسلسل "رسايل" الساعة 7 مساء، و"الشارع اللي ورانا" الساعة 8 مساء، و"حارة اليهود" الساعة 9 مساء"، و"شبر ميّة" الساعة 10 مساء.

DMC دراما

عرض مسلسل "إلا أنا" الساعة 3 عصرًا، والمسلسل الكوميدي "الكبير أوي3" الساعة 5 مساءً، ومسلسل "ريا وسكينة" الساعة 5:30 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" 6:30 مساءً، و"عائلة الحج متولي" الساعة 8 مساءً، و"الواد سيد الشحات" الساعة 9:30 مساءً.

البرامج الترفيهية

الحياة

عرض برنامج "حافظ ولا فاهم" الساعة 8 مساءً، وبرنامج "حكايتي مع الزمان" الساعة 10 مساءً.

قاة MBC مصر

عرض برنامج "سر الكينج" الساعة 9:45 مساءً، وبرنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 12 صباحًا، وعلى قناة MBC مصر2 يعرض البرنامج الكوميدي الترفيهي "ساعة لقلبك" الساعة 8:45 مساءً.

DMC

عرض المسرحية الكوميدية "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين الساعة 9 مساءً.

CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً، وبرنامج "المسامح كريم" للإعلامي جورج قرداحي الساعة 11 مساءً.