وزير الاستثمار السوداني: لدينا مشروع يغني مصر عن استيراد القمح

قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، الهادي محمد إبراهيم، إن العلاقة بين مصر والسودان يجب أن تكون «علاقة مكسبية»، حيث يتشاركان في المضي قدما في موضوع التنمية، وهناك مشروعات متكاملة لإنتاج القمح، وهذا يمكنه أن يؤمن القمح في مصر والسودان، من خلال زراعته على مساحة مليون و500 ألف فدان، بدلا من استيراده.

مصر تمد السودان بالكهرباء

وأضاف «إبراهيم»، في كلمة له أثناء جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، الذي أقيم في شرم الشيخ، اليوم الجمعة، وبثته قناة «Extra News» الفضائية، أن مصر كانت ملتزمة بمد السودان بالكهرباء، وزادت الحصة من 70 إلى 300 ميجاوات، وجارِ وضع الأجهزة لربط البلدين، إضافة إلى إنشاء خط سكك حديدية، وهذا يعزز العلاقات بين البلدين، حيث إن مصر تتمتع بخبرات ومميزات تفضيلية كبيرة، والسودان أيضا لديه ميزات تفضيلية ولديه إمكانية للتواصل مع كل دول الجوار الإفريقي، والتعاون في الاستثمار.

مجالات التعاون مع مصر والدول الأخرى

وتابع وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، أنهم لديهم الكثير من المشروعات في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والثروة الحيوانية، والاتصالات والتحول الرقمي، ويرغبون في طرحها على الحاضرين في المنتدى.

فرص استثمارية تقود إلى النمو

ولفت إلى أنهم يحتاجون إلى فرص استثمارية تقود النمو والتنمية والاستدامة التي تؤدي إلى تنمية الإنسان، مشيرا إلى أن السودان لديه بيئة جغرافية لم يُستفاد منها بعد، ويتميز بأنه يربط 4 دول مغلقة تماما، وهي تشاد وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وهي أراضٍ مغلقة ليس لها منافذ على العالم وبحاره، ما يؤسس إلى إمكانيات حقيقية وأن يكون السودان هو الرابط لهذه الدول بالعالم الخارجي.