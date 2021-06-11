بالتفاصيل.. رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

أصبح مـتاحا للمواطنين من خلال رابط بوابة مصر الرقمية إضافة المواليد على بطاقات التموين، للفئات الأكثر احتياجا بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار إيقاف إضافة المواليد على بطاقات التموين لباقي الفئات بسبب القصور الذي تعاني منه موازنة الوزارة.

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

وعبر رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد ، يمكن للمواطنين الدخول عبر أيقونة «ضم أفراد أسرتي»، وكتابة الأسماء المراد إضافتها من المواليد على بطاقات التموين، بشرط ألا يتجاوز عدد الأفراد المُقيدين على بطاقة التموين 4 أفراد، وتم إتاحة الإضافة فقط للفئات الأكثر احتياجًا التي تتراوح مرتباتها بين 1200 و1500 جنيه، حيث يضيف الأسماء ويتعهد بأن كل البيانات صحيحة، ويدخل صورا من شهادات ميلاد أبنائه.

وفي وقت سابق، تحدث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه جرى ضم 600 ألف مواطن من الفئات الأكثر احتياجا إلى منظومة التموين والخبز المدعم في العام الماضي، مؤكدًا أنه جرى دعم الموازنة العامة لمنظومة الخبز بقيمة 53 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وشدد المصيلحي على أن السبب وراء وقف إضافة المواليد إلى بطاقات التموين تداعيات فيروس كورونا، حيث جرى توجيه الدعم المالي من الموازنة العامة للدولة إلى وزارة الصحة، بقيمة وصلت إلى 14 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا

التموين تكشف: ربط المنظومة بقاعدة بيانات برامج الدعم الاجتماعي

وأعلن وزير التموين أنه جرى ربط المنظومة بقاعدة بيانات برامج الدعم الاجتماعي الأخرى مثل «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة»، مما ساهم في تحديد الفئات الأكثر احتياجا للبطاقات التموينية، وتحديد المستحقين بدقة.