سعر اشتراك باقة يورو 2020 في مصر للمستخدمين الجدد والقدامى

يتابع عشاق كرة القدم العالمية، وتحديدا الكرة الأوربية، مساء اليوم الجمعة، انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية للمنتخبات «يورو 2020». لذا تستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لـ سعر اشتراك باقة يورو 2020 في مصر في شبكة قنوات bein sport.

وتعتبر قنوات bein sport المشفرة هي السبيل الوحيد أمام جميع عشاق كرة القدم من أجل مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، التي تعرضها القناة بشكل حصري فقط لجميع المشاهدين داخل مصر والوطن العربي، حيث إنه لا بديل أمام المشاهدين سوى متابعتها.

سعر اشتراك باقة يورو 2020 في مصر للمشتركين الجدد

وكشف مصدر من داخل شركة bein sport عن أسعار اشتراك المشتركين الجدد في القنوات الرياضية من أجل مشاهدة ومتابعة بطولة الأمم الأوربية، حيث أكد أن الاشتراك للجدد يتفرع إلى أكثر من جانب، أولا: على المشترك الجديد شراء الجهاز الذي يمكنه من خلاله مشاهدة قنوات bein sport الذي يبلغ سعره 2000 جنيه، وثانيا: عليه دفع مبلغ يقدر بـ1985 جنيه من أجل مشاهدة بطولة الأمم الأوربية فقط، والتي تمتد على مدار أيام البطولة وتنتهي مع نهايتها.

وأكد المصدر أن أسعار الاشتراك للجدد من أجل مشاهدة بطولة أمريكا الجنوبية «كوبا أمريكا» يصل إلى 410 جنيه، التي تمتد أيضا على مدار أيام البطولة فقط.

سعر اشتراك باقة يورو 2020 في مصر للمشتركين القدامى

وأضاف المصدر أن الأسعار تختلف للمشتركين القدامى بشرط ألا ينتهي اشتراكهم قبل يوم 12 من شهر يوليو المقبل، حيث أوضح أن سعر الاشتراك في سعر اشتراك باقة يورو 2020 في مصر يبلغ 1275 جنيه، حيث إن الاشتراك ينتهي مع نهاية البطولة الأوروبية.

وأكد المصدر أن سعر باقة كوبا أمريكا للمشتركين القدامى يصل إلى 300 جنيه، وهي أيضا تمتد حتى نهاية بطولة أمريكا الجنوبية.