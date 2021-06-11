عاجل.. رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز: «غير مستقرة»

أعلن الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عدم استقرار الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشر «رامي» تدوينة عبر تويتر، قائلًا فيها: «وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية الفنانة دلال عبدالعزيز يودون الاطمئنان عليها، لا تزال الأمور غير مستقرة، ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا، ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى، بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل»