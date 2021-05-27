رامي رضوان: هذا الموقف في جنازة سمير غانم سبب لي «قشعريرة»

حكى الإعلامي رامي رضوان، عن موقف حدث له في أثناء جنازة الفنان الراحل سمير غانم، تسبب في أن يقشعر جسده، مشيرًا خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أنه في أثناء مشاركته في الجنازة كان يستمع لإذاعة القرآن الكريم في سيارته.

وأضاف «رضوان» أنه في أثناء مرور السيارة التي تقل جثمان الفنان الراحل سمير غانم سمع القارئ في إذاعة القرأن الكريم يقرأ قول الله تعالى: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» لافتًا إلى أن «جسمه قشعر».

وعلق الدكتور أسامة الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، على الواقعة، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل ويفرح به، وكان لا يحب التشاؤم.

وأشار «الأزهري» إلى أن من مات بكورونا يعتبر شهيدًا، وأن الله طهره من كل ذنوبه، وأن كل ما مضى في عمره من تقصير قد محاه الله، ولقى ربه طاهرًا مطهرًا: «كل من توفى بكورونا طهره الله من كل شيء ولقي ربه شهيدًا».

وكان الفنان القدير سمير غانم قد نقل لمستشفى الصفا مع الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، وظل فيها غائبا عن الوعي حتى وفاته الخميس الماضي، عن عمر يناهز 84 عاما، وشيعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر.