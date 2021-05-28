«تحذير من المندسين بجنازات الفنانين».. أبرز 10 تصريحات لأشرف زكي مع رامي رضوان

حل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ضيفا على برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، تحدث فيها عن عدد من الملفات المثارة مؤخرا، وكان أبرزها الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي، ومكاتب الكاستينج الوهمية ودور النقابة في التكافل الاجتماعي بالفنانين.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» أبرز 10 تصريحات لنقيب المهن التمثيلية:

1- إحنا كفنانين عارفين بعض وبنشتغل في سوق صغير فعارفين بعض كويس جدا وفي حتة التكافل متميزين جدا.

2- عاملين جروب عليه مجموعة من الفنانين اسمه (ساعدوا الزملاء)، لما حد بيحصل له مشكلة ومبيبقاش في نقابتنا وبنكتب على الجروب فيه كذا كذا ومحتاجين 100 ألف جنيه وفي دقايق ألاقي التفاعل والتحويل.

3- بعض مكاتب الكاستنج الوهمية استغلوا أسماء بعض الفنانين مثل أحمد عزمي وعايدة رياض ونصبوا على الشباب.

4- عاوزين تمثلوا روحوا النقابة وإحنا بنعمل في النقابة ورش، والنقابة ليست مسؤولة عن مكاتب الكاستنج الوهمية، وسنواجه هذه الظاهرة بقوة خلال الفترة القادمة.

5- بلاقي شباب زي الورد اتنصب عليهم وأكتر من واحد أنا كلمته واتخانقت معاهم وبلغت عنهم النيابة والشرطة.

6- مش كل اللي واقفين بيصوروا الجنازات صحفيين وبتلاقي ناس مندسة كتير بموبايلات.

7- حالة الفنان شريف دسوقي الصحية تحسنت، وحالته المعنوية عالية جدا وراضي بقضاء ربنا ومتقبل الموضوع وكلمته النهاردة وقالي إنه عايز ينزل يشتغل.

8- أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تدخله في حالة الفنان شريف دسوقي، وما فعله يعبر عن تقديره للفن والفنانين وللقوى الناعمة، وأشكر الشركة المتحدة على تبني حالته.

9- النقابة منذ أسبوع أدخلته مستشفى دار الشفا والذي يتلقى فيه العلاج حاليا ولكنه غادر المستشفى خوفًا من العملية.

10- شريف دسوقي دائمًا كان يقول إنه تعافى رغم وجود مشكلة لديه وخضنا طريقا طويلا في العلاج معه لكنه ترك المستشفى وعاد للإسكندرية واجتمع معه عدد من فناني الإسكندرية لإقناعه بإجراء العملية.