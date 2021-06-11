مطرانية شرق المنيا تحتفل بعيد القديس أباهور في دير سوادة

احتفلت إيبارشية شرق المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بعيد القديس العظيم أباهور البهجوري، داخل ديره الأثري، ويقع على بعد 4 كم جنوب شرق مدينة المنيا، بكنيسته المنحوتة وسط الصخر، وتعود إلى القرن الرابع الميلادي.

أقيمت الاحتفالات وسط الإجراءات الاحترازية، وترأس الحبر الجليل الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا وتوابعها، حفل تطييب رفاة القديس، المتواجد حتى الآن داخل كنيسته، أثناء صلاة العشية، وسط أجواء كنسية وطقسية، وتبارك منها جميع الحاضرين من زوار الدير، الذين اعتادوا الحضور في مثل هذا التوقيت من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة.

شارك في صلوات التطييب عدد من الأباء الكهنة بكنائس شرق المنيا، باعتباره شفيع الإيبارشية، واختتم الأنبا فام الاحتفال بإقامة القداس الإلهي بكنيسة القديسة دميانة، المتواجدة داخل أسوار الدير.

يذكر أن تاريخ هذا الدير الأثري، يعود إلى القرن الرابع الميلادي، وهو من أهم المزارات الدينية والأثرية في مركز المنيا، ويفد إليه الكثير من الزوار، للتبرك منه طوال العام من جميع المحافظات، خاصة في عيده الموافق 4 بؤونه من العام القبطي.

ويعود لقب البهجوري في الاسم، نسبة إلى مسقط رأس القديس بمدينة بهجورة في محافظة قنا، حيث ولد من أسرة مسيحيـة، وكان اسم أبيه يوحنا، ومعناه الله حنان، واسم أمه صوفيا ومعناه حكمة، فلما رزقا بهذا الولد سمياه هـور، ثم رزقا ببنت سمياها إيرينى، وعنى يوحنا بإبنه هور، وسلمه لرجل معلم شماس يدعى قزمان فعلمه علوم الكنيسة.