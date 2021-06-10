رئيس جامعة المنيا يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات التربية

أجرى الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية، صباح اليوم، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازات وانتظام سير لجان امتحانات الفرقة الثانية بكلية التربية.

تجرى الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها جامعة المنيا حفاظاً على صحة وسلامة طلابها من عدوى فيروس كورونا، أثناء أدائهم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بالبوابات الرئيسية وبالحرم الجامعي ومباني الكليات ولجان الامتحانات، التي تستمر حتى نهاية يونيو الجاري.

رافق رئيس الجامعة الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عيد عبد الواحد، عميد كلية التربية، والدكتور إدريس سلطان وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أسماء عبد الحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشدد رئيس الجامعة على الملاحظين والمراقبين، بضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، وعدم السماح بمصاحبة التليفون المحول، مع تشديده على التزام الطلاب بالتباعد الاجتماعي والمسافات البينية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، ومغادرة الحرم الجامعي فور الانتهاء من أداء الامتحان.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تجهيز مقار بجميع كليات الجامعة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع الفئات المستهدفة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ حفاظًا على سلامة القائمين على أعمال الامتحانات.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم رفع درجة الاستعدادات لتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب الامتحانات، والتأكد من مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، ومدى قياسها لمهارات الطالب وقدراته العلمية.