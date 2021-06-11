ضبط 6 تجار عملة بـ2 مليون جنيه في المنيا: يتاجرون بأموال العاملين بالخارج

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد تجميع شخصين، أحدهما يعمل خارج البلاد، مقيمان بمحافظة المنيا، مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملة الأجنبية من خلال الأول يعمل خارج البلاد وإرسالها للثاني عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد حيث يستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملةـ مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة أحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام طبقاً للفحص المستند مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا تجميع (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الدقهلية ثلاثة منهم يعملون خارج البلاد)، مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال العاملين خارج البلاد وإرسالها للأول من خلال حوالات بنكية حيث يستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يسلمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي مليون جنيه.