بالصور.. تفاصيل جلسة 16 يونيو لمزاد بيع السيارات الواردة من الخارج

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، المشرف على مزادات مهمل ومصادرات الجمارك والمصالح الحكومية، موعد جلسة المزاد العلنية المخصصة لبيع سيارات تابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي ونيابات وجهات حكومية.

ومن المقرر انعقاد جلسة المزاد في الثانية عشرة ظهرًا، من يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو، بقاعة النادي المصري القاهري، بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط؛ ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة، وأيضًا ساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم، من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويضم المزاد عديد من السيارات ذات الماركات العالمية المختلفة، والموديلات المتنوعة، منها بينها «تويوتا- وبورش- وأودي- ودودج- ولاند روفر- ومرسيدس- وGMC -وكرايسلر- وميركوري- وإنفينتي- وكاديلاك- جيب - نيسان - دودج - جي إم سي - تويوتا - بي إم دابليو- فولكس - فورد - ميتسوبيشي - دايو - فولفو - فولكس - شيفرولية - لينكولن - هامر - هوندا - كاديلاك - مازدا - داتسون - وبيجو»، وجميع السيارات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبعض يرخص والبعض لا يرخص.

وتباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الكائن في 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير بالدقي، وتبلغ قيمتها 400 جنيه؛ وللدخول في المزاد يتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها «التجار»، ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.

واشترطت الشركة على الراغبين في الاشتراك بالمراد، شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك، أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي «لوط من السيارات» على المشترك في المزاد، يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.