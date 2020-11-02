جلسة مزاد علني لبيع "10 محلات" بمدينة دمياط الجديدة

عقد جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جلسة بيع بالمزاد العلني لعدد 10 محلات تجارية بالحى الخامس، والمجاورة الرابعة بالحى الرابع، بحضور ممثلو مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و ووزارة المالية وشرطة التعمير.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن جلسة المزاد انتهت إلى بيع المتر المربع بأسعار تتراوح بين 25000 جنيه و67500 جنيه، موضحا أن السعر يضاف إليه (1%) مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد.

وأضاف أنه يتم أيضًا سداد (5%) من القيمة الإجمالية للمحل وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الإستلام، على أن يتم سداد باقي المبلغ (90% ) خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد، أو سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد، يضاف إليها الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة(0.5 )مصاريف تحصيل و(2%) طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسوّ المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد قبل الإستلام بالجهاز.

ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم(182 ) لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم(59 ) لسنة 1979 واللائحة العقارية، وتتنوع أنشطة المحلات التى تم بيعها لخدمة الإحتياجات المختلفة لسكان المجاورة 27 بالحى الخامس، والمجاورة الرابعة بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة.