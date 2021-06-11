وزير الاتصالات: نعمل على توصيل كابلات الفايبر لمليون منزل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه في عام 2019 نفذت الوزارة مشروعا لرفع كفاءة الإنترنت الثابت بكلفة قدرها 30 مليار جنيه في سنة واحدة، وهذا المشروع ساعد الدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وهم مستمرون في التطوير، وخلال العام الحالي رصدوا 5.5 مليار جنيه لتطوير الشبكة، وجار العمل في إتمام المشروعات المتعلقة بها.

وأضاف «طلعت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أنهم يعملون على توصيل كابلات الفايبر إلى مليون منزل من خلال مبادرة حياة كريمة بتكلفة قدرها 5.6 مليار جنيه، مشددا على أن تنمية هذا القطاع أصبحت نصب أعين الدولة.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنه في مجال بناء الإنسان يعملون على إنشاء 15 مركزا للإبداع الرقمي تقدم خدمات التدريب والحضانات للشركات الناشئة في المحافظات، معربا عن أمله في افتتاح 5 مكاتب منها هذا العام، إضافة إلى 5 مكاتب موجودة.

ولفت إلى أنهم خلال عام 2019 طوروا 800 مكتب للبريد، وفي عام 2020 طوروا 800 مكتب بريد آخر، وفي هذا العام 2021 يعملون على تطوير 1500 مكتب بريد، وينشئون 500 مكتبًا جديدًا لتقديم خدمات أفضل وأكثر تنوعًا لكل المصريين.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقدم ترتيب مصر في العديد من التقارير الدولية المعنية بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي كان من أبرزها تقدم ترتيب مصر 55 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، كما احتلت المركز الأول إقليميا وقاريًا، والخامس عشر عالميًا في تقديم خدمات التعهيد، وجاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي في 2020.