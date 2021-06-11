تفاصيل موافقة «الدواء الأمريكية» على حقنة تخفض وزن المصاب بالسمنة 15%

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، إن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، اختبرت عقارين لعلاج السمنة عبارة عن حقن، مشيرًا إلى أنها وافقت على الأول بواقع حقنة واحدة أسبوعيا تحت الجلد، متوقعا أن توافق على العقار الثاني خلال شهر.

وأضاف خلال لقاء عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، : «كنا بنستخدم هذا العلاج لمرض السكري منذ نحو عامين ولكن بجرعة منخفضة، أما الجرعة التي تمت الموافقة عليها فهي أكبر وأكثر تأثيرا وفاعلية».

وتابع، أن نتائج الحقنة كانت مذهلة في خسارة الوزن، مشيرًا إلى أن خفض الوزن بنسبة 7% والحفاظ عليه لفترة طويلة قد يمنع الإصابة بمرض السكر لمن لديهم الاستعداد للإصابة بالمرض، أما بالنسبة إلى مرضى السكر الذين يعانون من زيادة الوزن، فإن الحقنة قد تمنع مضاعفات السكر بشكل كبير وقد يمنع أمراض القلب الناجمة عنها.

وأشار، إلى أن خسارة 7% من الوزن أمر صعب جدا بالنظام العادي، وبالتالي كان يجري اللجوء إلى الجراحات التي تجعل الجسم يخسر 10% من وزنه، وقد تبلغ هذه النسبة 20%، لكن العلاج الذي جرى تجربته، ووافقت عليه هيئة الدواء والغذاء الأمريكية كانت نتائجه مذهلة، حيث يبلغ معدل خسارة الوزن بعد تلقي الحقنة 15%.

وواصل: «أول مرة نشوف فوق الـ50% يخسر أكثر من 15% من وزنه، والثلث يخسر حوالي 25% من وزنه، وكل ذلك لم يكن يتحقق إلا بجراحات السمنة المفرطة».