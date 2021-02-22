وفاة محمد سمير مريض السمنة المفرطة بالمحلة بسبب مضاعفات صحية

توفي محمد سمير، المصاب بالسمنة المفرطة، منذ قليل، عقب تدهور حالته الصحية فجأة، وعرض على أطباء القصر العيني بالقاهرة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط أفراد عائلته، بمسقط رأسه في شارع الترعة بمدينة المحلة الكبري.

وأعلنت مصادر مقربة من أفراد أسرته، أنه سيخرج من مسجد الششتاوي حتى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، كما نعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متمنيين له في دعائهم الرحمة والمغفرة، ودخول جنان النعيم.

وكان الشاب محمود سمير، المصاب بالسمنة المفرطة، وجه في منتصف شهر أغسطس الماضي، رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب استجابة الدولة لعلاجه قائلا: «شكرا سيادة رئيس الجمهورية على استجابتك لعلاجي على نفقة الدولة، فأنت نعم السند والحصن لأبناء الوطن».

وأضاف «سمير»: «الحمد الله ربنا استجاب لدعوات زوجتي.. وسأكون قادرا في المستقبل على تلبية أحلام أبنائي وتحمل نفقات معيشتهم وأتمنى يكون لي وظيفة حكومي لضمان استقرار مسيرتهم معيشيا مستقبلا».

بينما قالت زوجته: «شكرا للرئيس السيسي على مساندته، وتواصل مكتب وزيرة الصحة معنا قد رسم سعادة وفرحا لا حصر لهما في قلوبنا، وربنا يشفي زوجي ويرجع لنا سالم بعد علاجه على نفقة الدولة».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بعلاج المواطن محمود سمير، المصاب بالسمنة المفرطة، ويتجاوز وزنه 275 كيلو جراما، على نفقة الدولة بمعهد ناصر في القاهرة، حفاظا علي حياته.