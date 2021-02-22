تشييع جثمان محمود العشري مريض «السمنة المفرطة» بالمحلة (صور)

شيّع المئات من أهالي ومواطني منطقة الششتاوي بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، ظهر اليوم، في مشهد جنائزي مهيب جنازة الشاب محمود العشري، المصاب السمنه المفرطة، عقب إجراء صلاه الجنازه بمسجد الششتاوي الكبير حتي دفنه بمقابر العائلة.

وكان الشاب الراحل، مريض سمنة مفرطة، ولقى أنفاسه الأخيرة عقب تدهور وضعه الصحي عقب إجراؤه فحوصات علاجية بمستشفي القصر العيني، لكنه عاد خلال الـ14 يومًا الماضية وتدهورت أحواله حتى وفاته.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة علاج محمود سمير يبلغ من العمر 35 سنة من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده، لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه 257 كيلوجرامًا ولا يستطيع الحركة.

وأشارت إلى أنَّه تمّ التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنَّه جرى التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج المواطن الشاب محمود سمير العشري صاحب مرض السمنة المفرطة، تمّ نقله بسيارة إسعاف عاجلة برئاسة الدكتور مجدي عوض مدير هيئة الإسعاف بالغربية سعيًا في علاجه بمستشفى دار الشفاء بالقاهرة.