شكاوى من انبعاثات غبار الكلنكر المُعد للتصدير بميناء دمياط

شكى العديد من أهالي كفر البطيخ في محافظة دمياط، انتشار غبار الكلنكر المستخدم في صناعة الأسمنت، على مناطق واسعة في محيط ميناء دمياط، حيث تخزن الشركات المصدرة في مخازن وظروف تخزينية غير مناسبة.

وقالت مصادر بالمحافظة، إن مواطنين اشتكوا من انبعاثات الكلنكر، مؤكدين أنها تؤذي العين وتتسبب في حساسية الصدر للعديد من القاطنين بالقرب من سور ميناء دمياط.

وناشد بعض أصحاب الشكاوى، ممن تحدثوا لـ"الوطن"، مسؤولي المحافظة بالتدخل والتحقيق في الأمر ووقف تخزين الكلنكر في ظروف غير مناسبة بغرض التصدير، مشيرين إلى أنهم وعدوا بتشكيل لجنة من البيئة للتحقيق في الأمر.

الكلنكر.. مكون رئيسي في صناعة الإسمنت

ويعتبر الكلنكر هو المكون الرئيسي للأسمنت، و يتسبب في العديد من المشاكل الصحية تتمثل في أمراض الرئة والجهاز التنفسي فضلاً عن تسببه وبشدة في الإصابة بأمراض السرطان، بخلاف التأثير على أنسجة الجسم المختلفة بما في ذلك أنسجة القلب والكبد والعظام والعيون والجلد غيرها، ليس هذا فحسب، بل إن تلك المادة الفتاكة لها تأثيرات بيئية خطيرة تلوث وتدمر المسطحات المائية وكذلك الأراضي الزراعية وتغير خصائصهما.

سوء التخزين يضر بالتراضي الزراعية

ويتسبب تصدير خام الكلنكر من محافظة دمياط في الإضرار بالأراضي الزراعية نتيجة الغبار المتطاير بأرجاء مناطق التخزين، فعلى الرغم من تخزينه داخل مخازن مغلقة في ذلك الحين، غير أن الطبيعة الجغرافية لتلك المحافظة الزراعية وعدم وجود ظهير صحراوي لها يسمح بإقامة مثل هذه المخازن الملائمة لطبيعة تلك المادة أدى إلى كوارث بيئية عديدة على التربة والهواء والماء، وهو ما أدى لمنع تصدير الكلنكر من ميناء دمياط ومنع تداوله بالمحافظة وكذلك منع نقله عبر طرقها، وتخصيص موانئ لتصدير هذه المادة بعيدا عن المحافظات الزراعية وباشتراطات بيئية دقيقة تضمن سلامة البيئة وصحة المواطنين، ومنعت تداول هذه المادة من محافظة دمياط.