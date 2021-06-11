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نواب التنسيقية يتفقدون معرض «ديارنا» بأرض المعارض بمدينة نصر

كتب:

حسام حربى
08:01 م | الجمعة 11 يونيو 2021
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معرض «ديارنا» للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة رحاب عبد الغني، أعضاء اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

ويعد المعرض مخصصا لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسجاد والإكسسوار المنزلي والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، ويشمل المعرض مستويات متنوعة من المعروضات بما يناسب مختلف الإمكانات المادية والأذواق.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال المعرض، عددا من الرسائل التي تستهدف تشجيع صغار المنتجين في إطار برنامج «فرصة» للتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، فضلا عن ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه في تجهيز منازل الزوحية، وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، والتركيز على بناء أسرة سليمة.

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