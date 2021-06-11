الطب الشرعي: جثة مدينة السلام مات صاحبها بسبب تناوله «خمور مغشوشة»

كشف تقرير الطب الشرعي، لجثة شاب يدعى كريم 33 عاما، عُثر على جثته منتفخة ومتعفنة داخل شقته في دائرة قسم شرطة أول السلام، أنه بإجراء الصفة التشريحية للمتوفي بناء على قرار النيابة العامة لتحديد سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، إذ لم يتبين وجود ثمة إصابات ظاهرية على الجثمان، وبإرسال العينات المعوية الي المعملين الطبي والكيماوي لمصلحة الطب الشرعي، تبين أن المتوفى تناول قبل وفاته خمورا مغشوشة، وتم كتابة التقرير الخاص بسبب الوفاة، وجارِ إرساله إلى النيابة العامة.

بداية الواقعة

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة السلام أول إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، يفيد بانبعاث رائحه كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة، تم كسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة صاحب الشقة، ويدعى كريم 33 سنة عاطل، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة انتفاخ وتعفن.

التحريات: الشاب المتوفى مقيم بمفرده في الشقة

وكشفت التحريات، عن أن الشاب المتوفى مقيم بمفرده في الشقة، كما تبين عدم وجود كسر أو عنف في منافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة وهل يدل على عدم دخول و خروج شخص غريب الشقة وقت الوفاة.

تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث الجنائية، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وقررت النيابة العامة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط عقار المتوفي وتفريغها لمعرفة رصد الكاميرات لأي شخص غريب دخل أو خرج من العقار في وقت مقارب لوقت الوفاة.