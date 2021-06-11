آمنة نصير: قائمة المنقولات الزوجية حق أصيل للزوجة

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب سابقا، إن قائمة المنقولات الزوجية هي حق أصيل للزوجة، حيث إنه أمر بات شبه متعارف عليه، ما بين الأسر، وهو أن الأب يحصل على مهر العروس، ويضع ما يضاعفه حتى ينجح في تجهيز ابنته، «الحق الشرعي للمرأة المهر».

«وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ»

وأضافت «نصير»، خلال استضافتها ببرنامج «الجمعة في مصر»، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، على فضائية «MBC مصر»، أنه وفي حال اتقى الجميع الله وطبق الآية الكريمة التي قال فيها الله سبحانه وتعالي «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» لما كان يتواجد إيا من المشكلات في الزيجات التي تحدث.

وأوضحت أنه وعندما يحدث الشقاق في البيت، تزيد المشكلات الزوجية فيما بينهما، وحينها يسعى الزوج إلى الخروج من تلك الزيجة بأقل الخسائر، والزوجة تتمنى أن تخلع جلد الزوج للحصول على العوض، «كلاهما ينظر إلى الآخر في أنه كيف استقطع منك ما يعوض هدم البيت، ولذا فإن الطلاق هو كارثة اجتماعية انتشرت حاليا، لأنها مكلفه».

وأكدت أن القائمة الزوجية يكون فيها ببعض الأوقات مغالاة أو عدم صدق فيما يكتب، وهذا أمر خاطئ وأن نلتزم فيها بدقة الأسعار التي كانت عليها المنقولات، لافتة إلى أن الزوجة وفي حال كان لديها أبناء فتكون الشقة من حقها، ولكن وفي حال لم تلد فتكون قائمة المنقولات فقط من حقها.