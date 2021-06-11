كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس، موضحة أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات عقب الانتهاء من تصحيحها وإعداد الكشوفات النهائية بالدرجات التي حصل عليها الطلاب.

وأوضحت المديريات الانتهاء من عقد الامتحانات ورقياً وسط تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل منع أي تجمعات في المدارس للحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب والمعلمين، وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وضمان تيسير أعمال الامتحانات في بيئة آمنة دون أي مشكلات.

ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 عبر البوابة الإلكترونية

يقول مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إن موعد ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2021، يرتبط بالعديد من الإجراءات الأولية والتي تتمثل أولها في الانتهاء من تصحيح الامتحانات بشكل جيد ومراعاة عناصر الدقة والموضوعية في رصد الدرجات.

وأضاف «الجيار» في تصريحات له، أن الامتحانات ركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين، حيث سيتم مراعاة الطلاب في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لافتاً إلى أن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 سيكون على بوابة المديرية الإلكترونية.

ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 قريباً

وفي سياق متصل، كشف مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 سيكون من خلال بوابة المديرية، موضحاً أنه يتم حاليا رصد درجات الطلاب بشكل جيد في كل مادة طبقا لجميع التعليمات الخاصة بأعمال التصحيح.

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على جميع المعلمين بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي في كنترولات التصحيح، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة الطبية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن التدقيق في أعمال التصحيح، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي إصابات كورونا بين الطلاب والمعلمين حتى الآن.