تواصل لجنة تقدير الدرجات والنظام والمراقبة «الكنترول»، أعمال تصحيح ورصد درجات الصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية ببني سويف، عقب إنتهاء أعمال الإمتحانات، وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، تمهيدا الإنتهاء منها في أسرع وقت وإعلان النتائج، وتحديد موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في بني سويف.

التعليم: لم نعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في محافظة بني سويف:

وتفقدت سهام يوسف عبد الله وكيل التربية والتعليم، مقر لجنتي تقدير درجات الشهادة الاعدادية ولجنة النظام والمراقبة، اليوم، واطمأنت على أعمال تقدير الدرجات، وطالبت بضرورة الدقة في التصحيح وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة، كما طالبت وكيل الوزارة من لجنة النظام والمراقبة بضرورة الدقة في رصد الدرجات ومراجعة ورقة الإجابة بعناية حرصا على مصلحة الطلاب.

وشددت وكيل الوزارة على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بلجان التقدير والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حرصا على سلامة المعلمين، مقدمة الشكر للموجهين والمعلمين القائمين على أعمال تقدير الدرجات وكذلك أعضاء الكنترول على التزامهم وحرصهم على مصلحة الطلاب.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا عقد أمس الثلاثاء، مع مسئولي التربية والتعليم بالمحافظة، لمناقشة ملف امتحان الشهادة الإعدادية التي بدأت 1 يونيو وانتهت الثلاثاء 7 يونيو، للاستفادة من النقاط الايجابية وتلافي السلبيات، لتقويم المنظومة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد محافظ بني سويف أن قطاع التعليم في مقدمة القطاعات الحيوية التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن الدولة واجهت صعوبات وتحديات كبيرة لاستكمال العملية التعليمية وإجراء الامتحانات في ظل الظروف الراهنة، مع قيام الدولة بتنفيذ خطة شاملة لمجابهة كورونا، وذلك يتطلب التعاون وتضافر الجهود في سبيل الدفع بجهود الدولة في مختلف المناحي.

«غنيم» يحيل واقعة تسريب امتحان هندسة الشهادة الإعدادية ببني سويف للنيابة

وكان محافظ بني سويف، أحال في وقت سابق واقعة تسريب امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية للنيابة العامة، مع استبعاد رئيس اللجنة عن أية أعمال قيادية أو أعمال تتعلق بالامتحانات لحين الفصل في مسؤوليته عن الواقعة، وتأتي هذه القرارات بعدما تم التأكد من حدوث واقعة التسريب من خلال التحقيق في الموضوع عن طريق إداراتي الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.

كما وجه محافظ بني سويف بإحالة جميع المسؤولين المعنيين بالإشراف على عملية الامتحانات للتحقيق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية قصور أو تراخ يثبت في هذا الشأن.

رواد التواصل الإجتماعي يتداولون أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورا لامتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية والذي جرت الخميس الماضي، داخل اللجان الفرعية على مستوى الإدارات السبع، قبل بدء الامتحان.