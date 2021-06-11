إنقاذ 52 شخصا من الغرق وتسليم 121 طفلا تائها لذويهم برأس البر

أعلنت محافظة دمياط اليوم الجمعة، انتشار فرق الإنقاذ على شاطئ رأس البر، وتمكنوا من إنقاذ 52 حالة من الغرق وتسليم 121 طفلا إلى ذويهم، وإخلاء الشاطئ بمعدات الإنقاذ مع انتهاء اليوم، بفضل التواجد المستمر لفريق إدارة الشاطئ والمعدات البحرية ورجال الإنقاذ، و5 مراكز لتجميع الأطفال التائهين، و4 نقاط للإسعاف، و يقبل أعداد كبيرة من المواطنين لقضاء «الويك إند» على شاطئ رأس البر، ويزداد الإقبال مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة بعد إعادة فتح الشواطئ للمواطنين، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعادة فتح الشواطئ، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة والالتزام بالتباعد بينهم.

محافظ دمياط تتابع شاطئ رأس البر منذ الصباح

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجراءات التي نفذتها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لاستقبال المواطنين بشواطئ المدينة، والمرور على مدار اليوم، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالشواطئ، التي شهدت إقبالا من المصطافين.

عدد حالات إنقاذ المصطافين

وبحسب بيان محافظة دمياط، تمكن فريق إدارة الشاطئ والمعدات البحرية ورجال الإنقاذ، اليوم الجمعة، من إنقاذ 52 حالة من الغرق وتسليم 121 طفلا إلى ذويهم، وإخلاء الشاطئ بمعدات الإنقاذ مع انتهاء نهار اليوم، بالإضافة لعمل حملات مستمرة لنظافة الشاطئ، في إطار خطة الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن مصيف رأس البر بدأ في استقبال المواطنين، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح الشواطئ، اعتبارا من يوم 22 مايو الماضي، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، واستعدت محافظة دمياط لتوفير كل الخدمات الشاطئية للمواطنين.