إنقاذ 18 شخصا من الغرق وتسليم 42 طفلا تائها لذويهم في رأس البر

شهدت شواطئ رأس البر، اليوم الجمعة، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين المصطافين ورواد المصيف، بعد إعادة فتحها للمواطنين، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح الشواطئ، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة والالتزام بالتباعد بينهم.

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وتم العمل من بداية اليوم بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية، و4 خيام، لتجميع الأطفال التائهين، و4 سيارات إسعاف، وتم إنقاذ 18 حالة من الغرق، وتسليم 42 طفلا تائها إلى ذويهم، بالإضافة لعمل حملات مستمرة على مدار اليوم لنظافة الشاطئ ورفع المخلفات أولًا بأول، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وبدأت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، بتشغيل شاطئ المدينة بعد عمل الاستعدادات اللازمة به، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح الشواطئ، اعتبارًا من يوم 22 مايو مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، والحفاظ على التباعد اللازم بين الشماسي بعضها البعض.

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وتجهيز 4 خيم لتجمع الأطفال التائهين، و4 خيم للإسعاف، وتجهيز أبراج الإنقاذ بطول الشاطئ، ومنطقة المعدات، بالإضافة لعمل الصيانات اللازمة لدورات المياه والأدشاش ووضع اللافتات بإرشادات السلامة على الشاطئ، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لاستقبال موسم صيف 2021.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إتمام كل الاستعدادات وجاهزية جميع الخدمات بالشاطئ قبيل تشغيله، وتكثيف المتابعات الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع قواعد التباعد من خلال تنظيم المظلات بمسافات محددة.

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