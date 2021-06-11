«طعنه في صدره».. تفاصيل مقتل طالب على يد زميله بعد مشادة كلامية بينهما

سيطرت حالة من الحزن على أهالي منطقة «الدراسات» بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد مقتل الطالب «يوسف صفوت»، 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي على يد طفل في الشهادة الإعدادية، بعد أن طعنه بسكين في صدره فطرحه قتيلا، وتبين أن مشادة كلامية وقعت بينهما، دون سابق أي معرفة بينهم، فتوجه الطفل المتهم إلى منزله وأحضر «سكينا» وطعن المجني عليه طعنة واحدة، فسقط على الأرض وتوفى قبل وصوله إلى المستشفى، وتمكنت مباحث قسم ثان المنصورة، من إلقاء القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة.

عم القتيل يروي تفاصيل الواقعة

قال محمد عبدالفتاح، عم القتيل: «إنه وحيد والديه، وكان يمشي في حاله بالشارع مع ابن عمه الأصغر منه، ولا توجد أي علاقة بينه وبين المتهم، وفي أثناء سيرهما بمنطقة كفر البدماص، ظهر لهم المتهم وكان أمام بيته، وأن المتهم يبلطج على الرايح والجاي، «يرخم عليهم» وتحدث المتهم لابن عمه «يوسف»، قائلًا: «طلع التليفون اللي معاك، وتدخل القتيل، وزقوا بعض، وبعدها تركوه ومشوا في الشارع دون أن يحدث أي شيء».

المتهم ذهب لبيته وأحضر سكينا وطعن بها يوسف

وأضاف عبدالفتاح، لـ«الوطن»: استكمل «يوسف» وابن عمه سيرهما في الشارع، إلا أن الطفل المتهم، دخل بيته، وأحضر سكينا وجري خلفهم، وكال لهم الشتائم، بعد أن أخفى السكين في ملابسه، وافتعل مشاجرة بينهم، وكان «يوسف» قلبه جامد لا يخاف، وتمكن المتهم من تثبيته في زاوية، بجوار أحد أعمدة الإنارة وطعنه في قلبه وعاد يقف أمام بيته.

وأشار إلى أن «توك توك» أخذ يوسف وتوجه به إلى بيته، لأنه خاف أن يأخذه إلى المستشفى، لأنه ممنوع من التحرك في الشوارع الرئيسية، إلا أن يوسف كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتوفى قبل أن يصل المستشفى.

وورد إخطار بالحادث

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم ثان المنصورة، بوصول «يوسف صفوت»، 16 سنة طالب، إلى مستشفى المنصورة الدولي جثة هامدة، نتيجة الإصابة بطعنة نافذة بالجهة اليسرى.

وتمكنت المباحث من إلقاء القبض على المتهم ويدعى «يوسف. م. ج»، 15 سنة طالب في الشهادة الإعدادية ومقيم بالمنصورة، بمواجهته اعترف المتهم في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة لذات السبب.