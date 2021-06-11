الغردقة تحارب كورونا بـ«مهرجان المانجو»: تقضي عليه وتقوي المناعة

تعتبر مدينة الغردقة من أكثر المدن المصرية التي تعتمد على السياحة بشكل كبير كمصدر دخل لأبنائها، وتأثرت بشكل كيبر منذ انتشار فيروس كورونا عالميا نظرا لتأثر السياحة، ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، تسعى مدينة الغردقة بين الحين والآخر لتنظيم مهرجانات تأخذ أسماء الفواكه المفيدة التي تعمل على رفع المناعة لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا، وتعج تلك المهرجانات بنوع معين من الفاكهة بجميع أشكاله الممكنة، بهدف جذب السياح وخلق حالة من البهجة والسعادة بينهم، وآخر تلك المهرجانات هو«مهرجان المانجو» الذي نظمه أحد الفنادق السياحية الكبرى بالغردقة كفكرة غير تقليدية للترويج للسياحة.

مهرجان المانجو يأتي ضمن مهرجانات الفواكه والمأكولات والمشروبات المنظمة مؤخرًا، وفقًا لما قاله عبدالرؤف أحمد، مدير أغذية ومشروبات في أحد الفنادق السياحية بالغردقة، حيث سبق إقامة مهرجان الفراولة والبطيخ والكنتالوب وغيرهما من الفواكه، والتي عادة ما تكون سلاحًا إيجابيا ذو حدين، الأول لجذب السياح للغردقة والثاني لمحاربة الفيروس بالفاكهة الطبيعية واستغلال فائدتها في الحد من انتشار العدوى.

طبيب: ثمرة المانجو تمد الجسم بالطاقة وتقوى المناعة وتدخل في عملية كولاجين الدم

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، إنّ المانجو يعد من أفضل المصادر لفيتامينات «سي، ج، وأ» ويدخل في عملية كولاجبن الدم الخاص بمقاومة كل الميكروبات والفيروسات، فضلًا عن دورها في حماية خلايا الجسم من التلف، وتقوية المناعة.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن فيتامين سي الذي تحتوى المانجو عليه، يعجل من الشفاء من نزلات البرد والإنفلونزا، ويقلل من التهابات الرئة التي تنتج من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي القوية، لافتًا إلى أن حبة مانجو واحدة في اليوم قد تكون كافية لإمداد الجسم بفيتامين سي، وحماية الشخص من خطر الفيروس.

وأشار أستاذ الفيروسات، إلى أن المانجو غني بالألوان الطبيعية التي تحسن من الحركة الموجودة داخل الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة، كما يحتوي أيضا على سكر الفراكتوز، والذي يتم حرقه بسهولة ويعطي الجسم سعرات حرارية كبيرة وطاقة.

كما أوضح أن المانجو يلعب دورًا كبيرة في تحسين الحالة المناعية للجسم بشكل عام، مع التشديد على عدم الإفراط في تناوله، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الأملاح التي قد تؤدي لزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم.