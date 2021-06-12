نضال الشافعي: مسلسل «هجمة مرتدة» كشف للعرب مؤامرة أهل الشر

قال الفنان نضال الشافعي، إن ردود الأفعال التي وجدها عقب أدواره التي لعبها في مسلسلات وطنية مثل «الاختيار 2»، ومسلسل «هجمة مرتدة»، كانت كلها إيجابية جدا ورائعة، مشددا على أن الأعمال الوطنية تمس كل المواطنين العرب، وليس المصريين فقط، وعلى سبيل المثال مسلسل «هجمة مرتدة» يشرح المؤامرة التي نفذها أهل الشر على كل الأقطار العربية، وإسقاط هذه الدول لمصالح أهل الشر، وكان يجب رصد هذه الفكرة وعرضها للناس، موضحا أن دور الفن هو أن يشرح للشعوب ما يحدث حولهم.

وأضاف «الشافعي»، في لقاء مع برنامج «بيت للكل» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الجمعة، أن العرب كلهم يعتبرون سكان بيت واحد، وهناك أخوة كبيرة بينهم، مشددًا على أن له أصدقاء في كل الدول العربية، وسافر إلى بعض الدول العربية مثل الأردن، أثناء تصوير مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي قام ببطولته مع الفنان أحمد عز، مشيرا إلى أنه سافر في وقت سابق إلى العراق.

وتابع أن شعب الأردن جميل ومضياف ويحب الضيوف، ويستقبلهم ببشاشة كبيرة، وهذا قد يكون عاملا مشتركا في الدول العربية كلها.

وتأثر «الشافعي»، أثناء عرض مشهد له مع الفنان محمد محمود عبدالعزيز، من مسلسل «قيد عائلي»، مشددًا على أن هذا المشهد كان صعبا، مشيرا إلى أنه لا يستطيع مشاهدة أعماله بسبب التصوير خلال شهر رمضان ولذلك يحب مشاهدتها فيما بعد ويتأثر كثيرا بها، وإذا لم يتأثر بأحد المشاهد يحزن كثيرا لأنه يعتقد أنه لم يؤديه كما يجب.

وشدد الفنان نضال الشافعي، على أنه يحب الفنان محمد محمود عبدالعزيز، والمشهد الذي نفذاه معا كان صعبا جدا، وبالتالي فهو يتأثر جدا في كل مرة يشاهده.