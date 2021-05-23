محمد جمعة: «هجمة مرتدة» أجاب عن تساؤلات كثيرة على السوشيال ميديا

قال الفنان محمد جمعة، إنه عمل في الصحافة وهو في الابتدائي، حيث أرسل مقالات لمجلة سمير ثم عمل في دار الهلال وعمل في الصحافة فترة مراسلا لبعض الصحف الخاصة، لافتا إلى أنه بعدها درس مهنة التمثيل من خلال المعهد العالي للفنون المسرحية لأن مجال التمثيل هو الأقرب إلى قلبه.

وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» والمذاع على فضائية «الحياة »، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن هناك بعض الأعمال الدرامية يجب مشاهدتها لأنها تعرض ملفات أمنية مهمة وتعرض جزءا من تاريخ الوطن، مبينا أن «هجمة مرتدة» من ملفات المخابرات العامة ويرجع إلى عام 2007 في ظل حرص الجهاز على رفع وعي المواطن.

وأشار الفنان محمد جمعة، إلى أن هناك تساؤلا كثيرة لدى الشباب والمسلسلات الوطنية تجيب على هذه الأشياء في ظل أسئلة كثيرة على السوشيال ميديا عن سبب القبض على بعض الأشخاص أو اعتقالهم من جانب الأمن.

وأوضح الفنان محمد جمعة، أن مشاركته في أي عمل وطني شرف ووثيقة تاريخية في الحياة الفنية متابعا: «بتأرخ فترة من حياتي وبحطها في السي في الفني بتاعي طبعا دي حاجة تشرف».

وشارك الفنان الشاب محمد جمعة في مسلسل هجمة مرتدة وظهر بدور الصحفي مينا الذي يتعاون مع أجهزة الأمن المصرية من أجل محاربة أعضاء الوطن الذين ينفذون المؤامرات على مصر.