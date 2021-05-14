مؤلف «هجمة مرتدة»: أصبح وثيقة تاريخية وأتمنى المزيد من هذه الأعمال

قال السيناريست باهر دويدار، مؤلف مسلسل «هجمة مرتدة»، إنه يتمنى أن يقدم مزيدا من الأعمال من نفس نوعية هذا المسلسلات، والتي تسير في اتجاه تأسيس ثوابت مهمة للغاية عن هذه البلد بعقول الأجيال القادمة.

وأوضح أنه قدم نفس النوعية من قبل في الجزأين الثاني والثالث من مسلسل «كلبش»، ومن بعده الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، ومؤخرا مسلسل «هجمة مرتدة»، متمنيا أن يستكمل مشواره بهذا الخط الفني والدرامي، الذي يُستخدم في معركة الدولة مع كل أعدائها، لافتا إلى أن العدو أصبح لا يحاول احتلال الأراضي كما كان يحدث في الماضي، بل يستهدف احتلال العقول ووجدان الشعوب.

وأضاف «دويدار»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن ردود الأفعال التي وصلت إليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، توضح له أن المسلسل نجح في نقل رسالة العمل إلى الجمهور، مشيرا إلى أن هذا المسلسل تحول إلى وثيقة تاريخية، كونه لا ينتهي بنهايه عرضه في رمضان، بل أصبح وثيقة موجودة ومتاحة للعرض دائما بشكل مستمر.

وأشار مؤلف المسلسل، إلى أن هذا العمل كان محظوظًا بضم كوكبة كبيرة من النجوم لتجسيد شخصياته، مؤكدًا أن كل أبطال العمل ممثلون على درجة كبيرة من الموهبة، وفي نفس الوقت من نوعية أصحاب القضايا، ويتمتعون بدرجة وعي مرتفعة للغاية، وبالأخص الفنان القدير أحمد حلاوة والفنان نضال الشافعي، لافتا إلى أنهما واعيان لدرجة كبيرة بأهمية ما يقدمانه، وأهمية الرسالة التي يحملونها إلى الناس عبر أعمالهم الفنية، مشيرا إلى أن هذا أيضا حدث على مستوى معظم النجوم الذين شاركوا بهذا العمل.

«هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب، وشارك في بطولته الفنانون أحمد عز وهند صبري وهشام سليم ونضال الشافعي وأحمد حلاوة وآخرون.