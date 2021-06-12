وزير النقل: تنفيذ خط سكة حديد بين مصر والسودان بطول 450 كيلومترا

قال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن هناك مشروعات تتم في الوقت الحالي مع السودان بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، لتنفيذ دراسات مشروع السكة الحديد الذي سيربط بين مصر والسودان، موضحا أنه تم إنجاز الدراسات البيئية والفنية للمشروع بالفعل، للوصول بخط سكة حديد من مصر وحتى شرق السودان لخدمة تجمعات سكنية وزراعية وتجارية.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في الجلسة الثانية والأخيرة من منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا الذي انطلق أمس الجمعة بمدينة شرم الشيخ، أن هذا الخط يبلغ طوله 450 كيلومترا، ويمتد داخل الحدود المصرية نحو 350 كيلومترا، ثم بعد ذلك يمر ببحيرة ناصر ليصل وادي حلفا في السودان.

وتابع، «نعمل على أربعة مشروعات في قطاعات مختلفة مع الدول الأفريقية من خلال وزارة النقل، مشروعات الربط مع دول الجوار أو البنية التحتية عن طريق مشروعات الطرق والكباري وتطوير الموانئ البحرية والجافة، وكذلك مشروعات السكك الحديد والمواني الجافة أيضا.

وأشار إلى أن مصر لا تلجأ لأى قروض إلا بشروط خاصة لتنفيذ تلك المشروعات التي يتم تمويلها، مشيرا إلى توقيع اتفاقية يوم الأحد مع شركة أليسون.

وأكد وزير النقل، أن وزارته لديها خطة لرفع كفاءة خط السكة الحديد الذي سيصل لميناء جرجوب بخط جديد للوصول للميناء البري في السلوم وكذلك شرق ليبيا.