وزير النقل: الانتهاء من المونوريل في 2023.. ويقدم خدمة عالمية للركاب

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الانتهاء من تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في أكتوبر 2023، مشيرا إلى أنه صمم على الطراز الأوروبي، وسيقدم خدمة عالمية لجموع الركاب المسافرين، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى إدخال وسائل مواصلات حديثة في مصر، لإحداث طفرة كبيرة بها.

وقال «الوزير»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، يتكون من 22 محطة ويخدم 3 قطاعات، وهي مدينة نصر المكدسة بالسكان والقاهرة الجديدة، حيث المجمعات السكنية والتجارية والجامعات والمدارس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على أنه وسيلة مواصلات تعمل بالجر الكهربائي حفاظا على البيئة ولا تخرج انبعاثات مضرة منه، منوها إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة في تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر.

وأوضح وزير النقل أن إجمالي أطوال مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر 96 كم، بواقع 34 محطة، حيث إن المونوريل سينقل نحو 650 ألف راكب يوميا، مؤكّدًا أنَّ المونوريل من وسائل النقل الحديثة والمتطورة، وسيعمل على تقديم خدمات أوروبية لجميع مرتادي من الركاب.

وأشار الوزير، إلى أن مورنوريل العاصمة الإدارية الجديدة سيبدأ من ستاد القاهرة حتى مدينة العدالة شرق العاصمة الإدارية الجديدة، بينما مونوريل 6 أكتوبر يبدأ من محطة الخط الثالث للمترو «وادي النيل» وحتى مدينة أكتوبر الجديدة، موضحا أن الوزارة تسعى إلى إدخال أحدث وسائل النقل في مصر لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، مؤكدا أن جميع مناطق تنفيذ المشروعين يجري تعقيمهما وتطهيرهما بشكل دوري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد كامل الوزير، أن بومباردييه العالمية إحدى الشركات التي تنفذ أول قطارين للمونوريل، تواصل العمل على تجهيز التصميمات النهائية وتصنيعهما خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيجري شحن الدفعة الأولى من قطارات المونوريل بإجمالي قطارين خلال سبتمبر 2021، وكذلك المخطط الزمني الخاص بنظم الإشارات ومعدات التشغيل والبوابات الإلكترونية، وورشة القطارات ومخطط توطين صناعة المونوريل في مصر من خلال إقامة مصنع بشرق بورسعيد لإنتاج عربات المونوريل الخاصة بمونوريل 6 أكتوبر، وكذلك نقل الخبرات من شركة بومباردييه إلى المهندسين المصريين من خلال تدريبهم في مصانع الشركة بالخارج أو في مصر تحت إشراف خبراء الشركة الأجنبية المتواجدين في مصر لتنفيذ المشروع.