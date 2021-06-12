آخرهم عبدالرحمن أبوزهرة.. تطورات الحالة الصحية لـ 5 فنانين هاجمهم المرض

يبدو أن هذه الأيام ليست الأفضل على بعض الفنانين، فقد هاجم المرض عددا كبيرا منهم، ومازالوا يعانون حتى الآن، كان آخرهم الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الذي أعلن مساء أمس، عن خضوعه لعملية جراحية لتركيب مسامير فى مفصل الحوض.

عبدالرحمن أبو زهرة

ونشر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، قال فيه «إجراء جراحة ناجحة فى تركيب مسامير فى مفصل الحوض نظرا لحدوث شرخ فيه يارب الشفاء القريب».

سيد جبر

فى نفس يوم إعلان «أبو زهرة»، خضوعه للعملية، تعرض الفنان سيد جبر لأزمة صحية شديدة، جاءت بعد تلقيه لقاح كورونا، وتسببت فى وضعه بالعناية المركزة، ولكن تحسنت حالته إلى الأفضل ليخرج من المستشفى ولكن تحت الملاحظة.

دلال عبدالعزيز

مازال الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز، متذبذبا، حيث تدهورت حالتها الصحية منذ فترة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حتى بعد إعلان سلبية المسحة، فحالتها لا تزال متدهورة للغاية، بحسب ما أعلن مساء أمس زوج ابنتها الإعلامى رامي رضوان.

لقاء سويدان

وانضمت الفنانة لقاء سويدان، إلى قائمة الفنانين المرضى، حيث نشرت صباح أمس منشورا تعلن فيه عن مرضها فقالت «أنا معظم الوقت بنزل بوستات لطيفة وصور وشغل وحاجات مبهجة ومابحبش الأخبار الكئيبة بس بجد أنا محتاجة دعواتكم جدا لأنى مريضة جدا من فترة وبتحسن ببطء».

شريف دسوقي

وهناك أيضا الفنان شريف دسوقي الذي تعرض لوعكة صحية شديدة مؤخرا تسببت فى خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه اليسرى، والذي يمكث حاليا فى مستشفى لتأهيله نفسيا للتأقلم على الوضع الجديد.