تطورات الحالة الصحية لـ 5 فنانين.. دلال عبدالعزيز «حالتها غير مستقرة»

مازال عدد كبير من نجوم الوسط الفني يعانون من أمراض مختلفة، ونستعرض خلال السطور التالية آخر التطورات الصحية لهم.

حالة دلال عبدالعزيز غير مستقرة

أعلن الإعلامي رامي رضوان، منذ ساعات عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عدم استقرار الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشر «رامي» تدوينة عبر تويتر، قائلًا فيها: «وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية الفنانة دلال عبدالعزيز يودون الاطمئنان عليها، لا تزال الأمور غير مستقرة، ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا، ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى، بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل»

سبعبع يعود بـ «100وش»

أعلن الفنان مصطفي درويش عبر حسابه على «فيس بوك» عن تحسن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي بشكل كبير، ويستعد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل «100وش».

وكتب «درويش»: «بإذن الله أول يوم تصوير بـ100 وش قريبا جدا، خلال أيام، وأول مشهد هيكون بسبعبع هتقوم وهتكسر الدنيا يا شريف».

لقاء سويدان تطلب الدعاء

فاجأت الفنانة لقاء سويدان، جمهورها بالإعلان عن مرضها دون ذكر أي تفاصيل حيث كتبت عبر «فيس بوك»، قائلة: «أنا معظم الوقت بنزل بوستات لطيفة وصور شغل أو حاجات مبهجة ومابحبش الأخبار الكئيبة، بس بجد أنا محتاجة دعواتكم جدا، لأني مريضة جدا من فترة وبتحسن ببطء، ادعوا لي في صلاتكم ومن قلبكم اعذروني في عدم ردي علي الموبايل».

وأكدت لقاء سويدان في تصريح لـ «الوطن»، أنها لا تعاني من فيروس كورونا ولكنها لا تحب الإفصاح عن مرضها الفتره الحالية طالبة الدعاء فقط.

محمد شاهين يخضع للعلاج الطبيعي

أكد الفنان محمد شاهين، تحسن حالته الصحية بعد خصوعة لعملية الرباط الصليبي وذلك عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا «شكرًا لكل الناس اللي كلمتني، وشكرًا لكل الناس اللي بتدعي لي، ربنا يحفظكم جميعًا ويبارك فيكم يارب، شكرًا لصحابي وإخواتي المحترمين الجدعان اللي وقفوا جمبي»، واختتم «وأخيرًا ربنا يبارك فيك يادكتور أيمن فريد، ويزيدك من نعيم الله، هبتدي رحلة العلاج الطبيعي، والله المستعان».

فاطمة كشري

مازالت الفنانة فاطمة كشري تجري فحوصات والاشاعات اللازمة بعد عملية فتاق خاطئة، وضع فيها الطبيب المعالج لها «شاش» داخل بطنها، مما سبب صديدا لها في الجرح، ومازالت في مرحلة الفحص ولم يتم تحديد موعد جديد للعملية.