عاجل.. عبدالرحمن أبو زهرة يخضع لعملية جراحية

أعلن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خضوعه لعملية جراحية لتركيب مسامير بمفصل الحوض.

وكتب «أبو زهرة»: «إجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض، نظرًا لحدوث شرخ فيه.. يارب الشفاء القريب».

كما نشر أحمد أبو زهرة، ابن الفنان، منشورا عبر «فيس بوك» يدعو فيه لوالده قائلا: «ربنا يشفيك يا بابا ويقومك بالسلامة وترجع تقف على خشبة المسرح اللي هو حياتك».