عبدالرحمن أبو زهرة عن «كاد الممثل أن يكون رسولا»: لم أحرف حديثا نبويا

أثار الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، جدلا كبيرا بعد تصريحه «كاد الممثل أن يكون رسولا»، والذي قاله أثناء تكريمه بمسرح «النهار» بحفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية، وانتقده العديد بسبب مقارنته بالرسول.

وتواصلت «الوطن» مع أبو زهرة والذي قال إنه لم يحرف حديثا نبويا ولكنه حرف قول شاعر وهو أحمد شوقي، ولم يظن أن في ذلك جرم ارتكبه، مشيرا إلى أنه يحفظ القرآن جيدا ويفرق بين الحلال والحرام، وأن الذين يهاجمونه هم أشخاض أميون يقرأون العناوين فقط.

وأقيم أول أمس، حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية بمسرح النهار بوسط البلد، وجرى فيه تكريم الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، حيث قدم التكريم مفيد عاشور.

عرض في التكريم فيلما تسجيليا لـ أبو زهرة، بعنوان «درويش الفن»، وحكى خلال التكريم عن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وقال إنه لا يهتم بمساحة الدور، وأنه ظهر في 10 حلقات فقط من المسلسل، وكان أكثر الأدوار التي صنعت جماهيريته.

وأعرب عبدالرحمن أبو زهرة، عن سعادته لتكريمه بمهرجان المهن التمثيلية، وقال إنه تمتع بحماس كبير جعله يريد أن يعود مرة أخرى للعمل على خشبة المسرح.

وحرص على حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان «نقابة المهن التمثيلية» بمسرح النهار بوسط القاهرة، عددا كبيرا من الفنانين، منهم أشرف زكي رئيس المهرجان، وسامح بسيوني مدير المهرجان، وإيهاب فهمي وعزوز عادل ومنير مكرم وإبراهيم فخر ومفيد عاشور وأحمد كشك، بالإضافة إلى عبدالرحمن أبو زهرة ليتسلم تكريمه، وعدد كبير من الفنانين وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.