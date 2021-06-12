عاجل.. الجيش اليمني يتبادل أسرى ورفات مع الحوثيين

أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس الجمعة، عن صفقة تبادل أسرى ورفات مع الحوثيين بمحافظة الضالع وسط اليمن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المتحدث باسم «جبهة محور الضالع»، فؤاد قائد جباري، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن القوات المشتركة حررت 6 أسرى من الوحدات المرابطة في «محور مُريس» شمال الضالع إلى جانب 24 جثمانا مقابل 6 أسرى و22 جثمانا من الحوثيين​​​.

عملية تبادل الأسرى تمت عبر وساطة محلية في «منفذ مُقيلان ماوية»

وأشار جباري، إلى أن عملية تبادل الأسرى والرفات، تمت عبر وساطة محلية في «منفذ مُقيلان ماوية» غرب مديرية الأزارق في الجهة الغربية من الضالع.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد ضحايا استهداف الحوثيين، لمسجد في حي سكني وسط مدينة «مأرب» شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيون، وسجن للنساء وسيارات إسعاف، إلى 10 قتلى من المدنيين، بعد بعد وفاة مصابين اثنيين متأثرين بإصابتهم في هذا القصف.

وكان الحوثيون الإرهابيون شنوا، مساء أمس الأول الخميس، قصفا متتاليا على «مأرب» بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين، مستهدفين مسجدا وسجناً للنساء في إدارة شرطة المحافظة، أسفر عنه سقوط 10 قتلى و25 مصابا بينهم نساء.

من جانبها، أعربت منظمة «الأمم المتحدة»، أمس الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، في مأرب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة للأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين، إن الهجوم بالصواريخ والطائرات دون طيار أمس الاول الخميس، في مأرب، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين، ووقع بالقرب من مجمعات مدينة مأرب حيث يقيم فيها عمال الإغاثة.

وأضاف حق: «يؤكد هجوم الخميس مرة أخرى كيف يتحمل المدنيون في اليمن العبء الأكبر في هذا الصراع»، مشيرا إلى أن هذا الحادث يأتي في أعقاب هجوم على محطة وقود في نهاية الأسبوع في المدينة، مما أدى أيضا إلى وقوع إصابات.

وحثت المنظمة، أطراف النزاع على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية، مشيرة إلى أنه يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن حاليا بنسبة 43%، مع تلقي 1.65 مليار دولار من إجمالي الاحتياجات البالغ 3.85 مليار دولار.