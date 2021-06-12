الدفاع الأمريكية: سنستعيد 2.2 مليار خصصها ترامب لبناء الجدار الحدودي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الجمعة، أنها ستستعيد 2.2 مليار دولار لمشاريع البناء العسكرية، كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، قد سحبتها ضمن مبلغ مالي لدفع تكاليف بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وكتبت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس، في مذكرة، أن الأموال ستذهب إلى 66 مشروعا في 16 دولة و 11 ولاية أمريكية و3 أقاليم خلال السنة المالية 2021، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جون كيربي، أمس الجمعة، إن من بين 123 مشروعا أصليا تم تجريدها من تمويلها، فإن الأموال المخصصة لأكثر من 50 مشروعا منها قد استخدمت بالفعل في الجدار الحدودي.

«كيربي»: البنتاجون حددت المشاريع التي ستحصل على جزء من 2.2 مليار دولار

وأعلن كيربي، أن الوزارة حددت المشاريع التي ستحصل على جزء من 2.2 مليار دولار، بعد التحدث مع البنتاجون وقادة الخدمة وكذلك قادة العمليات.

ومن بين المبالغ، 79 مليون دولار لمدرسة ابتدائية لأطفال العسكريين في ألمانيا، و94 مليون دولار لمدرسة أخرى في اليابان، ومشاريع عسكرية في جوام، وألاسكا، بالإضافة إلى العديد من الحظائر والمساكن والمتاجر والمرافق الأخرى.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أواخر أبريل الماضي، أنها ستلغي مشاريع الجدار الحدودي التي تم تمويلها من خلال وزارة الدفاع، وستعيد الأموال إلى مشاريع البناء العسكرية.

وحول ترامب المليارات من أموال «البنتاجون»، بما في ذلك 3.6 مليار دولار نحو بناء الجدار، باستخدام سلطات الطوارئ بعد أن رفض الكونجرس تمويل المشروع بالكامل مباشرة.

وألغى الرئيس الحالي جو بايدن، في يومه الأول في منصبه، حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب على طول الحدود الجنوبية، وأوقف بناء الجدار.

وأشارت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إلى بناء أكثر من 340 ميلا من الجدار الحدودي منذ عام 2019، باستخدام أموال البنتاجون.