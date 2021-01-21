أول قرارات بايدن: الدفاع توقف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

بعد أقل من 24 ساعة على تولي جو بايدن منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، توقف العمل على واحد من أبرز المشاريع التي بدأها الرئيس السابق دونالد ترامب ولاقت هجوما كبيرا، حيث ستوقف وزارة الدفاع الأمريكية أعمال بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأوضح ريني دبليو برونسون، المتحدث باسم سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، أن وزارة الدفاع تراجع الأمر التنفيذي للرئيس بايدن الذي يدعو إلى وقف البناء، قائلا: سيتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأمر التنفيذي، وسنقوم بتنسيق أعمالنا مع وزارة الدفاع وشركائنا في وزارة الأمن الداخلي، ونحن نتبع الاتجاه المنصوص عليه حول تنفيذ الإيقاف المؤقت، وفقا لما نشرته شبكة CNN.

فيما قالت إحدى الإدارات للشبكة إن العمل قد يستمر في المواقع خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من أنه آمن.

أخذ بايدن، إجراء فوري لإحدى الموروثات الرئيسية لسلفه، مساء أمس، عندما وقع 17 قرارا من بينهم وقف بناء الجدار الحدودي، وجاء في إعلان بايدن: يجب أن تكون سياسة إدارتي هي عدم تحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لبناء جدار حدودي.

ونقل وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد ترحيب بلاده بوقف بناء الجدار في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قائلا: المكسيك ترحب بانتهاء بناء الجدار.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، تم وضع مليارات الدولارات في بناء حواجز إضافية على الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، ما أدى إلى رفع عدد كبير من الدعاوى القضائية من قبل دعاة حماية البيئة والمشرعين الديمقراطيين، وقبل أيام من نهاية ولايته، قام الرئيس السابق ترامب بزيارة الجدار، مشيرًا إلى ذلك باعتباره إنجازًا لإدارته بعد ما وصفه بـ أقوى جدار في العالم.