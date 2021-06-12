بعد واقعة «فتاة الكيرلي».. «تعليم القاهرة» تصدر تعليمات مشددة للمدارس
«عطية» ينذر المدرسة ويشدد على تغيير استمارة تقييم الطلاب
كتب:
كريم روماني
04:25 ص | السبت 12 يونيو 2021
استقبال المدرسة للطالبة مارلي
وجه محمد عطية، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، بإعادة مقابلة الطفلة التي تقدمت لإحدى مدارس روض الفرج والتي تعرضت للتنمر بتقرير مشرف المدرسة.
وكلف «عطية» في بيان له، موجهة رياض أطفال من الإدارة لحضور المقابلات في المدرسة، وتغيير استمارة التقييم وحقق في الأمر، وأنذر المدرسة، مؤكداً على حسن استقبال الطلبة وأولياء الأمور والتعامل بطريقة تربوية.
واستقبل مدير عام إدارة روض الفرج التعليمية ولي الأمر، وحدد موعد مقابلة الطفلة، وأعرب أنه حدث خطأ غير مقصود، وذلك في قيام إحدى الموظفات في المدرسة بالتعليق على شعر الطالبة مارلي مرقس بأنه «كيرلي» وليس ناعماً، وهو ما يمنعها من دخول مدرسة ماريا أوزيليا.
وكشف مرقس عادل، والد فتاة الكيرلي، أنه عندما توجه إلى مدرسة ماريا أوزيليا لإجراء للمقابلة الشخصية لابنته وبعد الانتهاء، أشارت إليه موظفة إدارية تعمل بالمدرسة بأن الطفلة غير لائقة المظهر لأن شعرها غير مهندم، ورد عليها والدة الطفلة «زوجته» بأن طبيعة شعرها كيرلي وليس ناعماً أي متشابك.
وأضاف «مرقس» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ «فيسبوك»، أن شعر ابنته لم يكن «مفرودا ولم يكن يطغي على عينيها»، مؤكداً أن الموظفة قالت هذا الكلام في وجه ابنته ودليل ذلك أنها امسكت بشعرها.
وتابع، أنه لم يتم رفض مارلي من قبل المدرسة، ولكن وصلت الطفلة للحضانة وعادت للمدرسة مرة أخرى لسحب أوراق التقديم، موضحة أن الطفلة تأذيت نفسياً مما حدث بشهادة مدرسات الحضانة.
وتابع والد الطالبة كيرلي، أنه تم استضافتهم من قبل «ماري» مديرة مدرسة ماريا أوزيليا، و«شارلوت» المديرة الإقليمية بالشرق الأوسط، و«آنا» مساعدة «شارلوت» والمترجمة الخاصة لها، واعتذرت الموظفة الإدارية على سوء الفهم الذي حدث، مؤكداً أنه تم قبول «مارلي» مرة أخرى بالمدرسة.