بعد واقعة «فتاة الكيرلي».. «تعليم القاهرة» تصدر تعليمات مشددة للمدارس

وجه محمد عطية، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، بإعادة مقابلة الطفلة التي تقدمت لإحدى مدارس روض الفرج والتي تعرضت للتنمر بتقرير مشرف المدرسة.

وكلف «عطية» في بيان له، موجهة رياض أطفال من الإدارة لحضور المقابلات في المدرسة، وتغيير استمارة التقييم وحقق في الأمر، وأنذر المدرسة، مؤكداً على حسن استقبال الطلبة وأولياء الأمور والتعامل بطريقة تربوية.

واستقبل مدير عام إدارة روض الفرج التعليمية ولي الأمر، وحدد موعد مقابلة الطفلة، وأعرب أنه حدث خطأ غير مقصود، وذلك في قيام إحدى الموظفات في المدرسة بالتعليق على شعر الطالبة مارلي مرقس بأنه «كيرلي» وليس ناعماً، وهو ما يمنعها من دخول مدرسة ماريا أوزيليا.

وكشف مرقس عادل، والد فتاة الكيرلي، أنه عندما توجه إلى مدرسة ماريا أوزيليا لإجراء للمقابلة الشخصية لابنته وبعد الانتهاء، أشارت إليه موظفة إدارية تعمل بالمدرسة بأن الطفلة غير لائقة المظهر لأن شعرها غير مهندم، ورد عليها والدة الطفلة «زوجته» بأن طبيعة شعرها كيرلي وليس ناعماً أي متشابك.

وأضاف «مرقس» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ «فيسبوك»، أن شعر ابنته لم يكن «مفرودا ولم يكن يطغي على عينيها»، مؤكداً أن الموظفة قالت هذا الكلام في وجه ابنته ودليل ذلك أنها امسكت بشعرها.

وتابع، أنه لم يتم رفض مارلي من قبل المدرسة، ولكن وصلت الطفلة للحضانة وعادت للمدرسة مرة أخرى لسحب أوراق التقديم، موضحة أن الطفلة تأذيت نفسياً مما حدث بشهادة مدرسات الحضانة.

وتابع والد الطالبة كيرلي، أنه تم استضافتهم من قبل «ماري» مديرة مدرسة ماريا أوزيليا، و«شارلوت» المديرة الإقليمية بالشرق الأوسط، و«آنا» مساعدة «شارلوت» والمترجمة الخاصة لها، واعتذرت الموظفة الإدارية على سوء الفهم الذي حدث، مؤكداً أنه تم قبول «مارلي» مرة أخرى بالمدرسة.