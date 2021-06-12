«معيط» يكشف 15 سرا من أسرار وزارة المالية: نعمل 7 أيام في الأسبوع

تعتبر وزارة المالية من أهم الوزارات السيادية في مصر، حيث تقوم بمهمة توفير المصروفات للدولة وجمع الإيرادات من مختلف المصادر وإنشاء الموازنة العامة للدولة وتحديد اوجه الصرف فيها ومراقبتها.

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كشف عن بعض الأسرار والتفاصيل حول عمل وزارة المالية، وعن عمله شخصيًا في الوزارة، وذلك من خلال تصريحات تلفزيونية له نرصدها لكم كما يلي:

1-يعمل الدكتور محمد معيط وزير المالية طوال أيام الأسبوع.

2- يجلس على مكتبه في الوزارة قبل الساعة 7 صباحا بشكل يومي.

3-يخصص يوم الجمعة لمراجعة «البوسطة» المتبقية طوال الاسبوع.

4- يقوم بعمل الميزانية الشهرية لبيته ويقوم بعمل قيود ويؤجل الصرف في أوجه معينة من الانفاق المنزلي.

5- اعترف معيط أن وزير المالية ليس له شعبية لأن وظيفته «يحط ايده في جيوب الناس يجيب إيراد».

6- من وظائف وزير المالية «مش كل الطلبات تتنفذ لان في النهاية في رقبته أمانة متعلقة بالأمان المالي للدولة».

7- كل بلد لها ظروفها ووزير المالية يدير طبقا لظروف بلده.

8- العام المالي الجديد سيكون «حنين على جيوب المصريين بقدر الإمكان».

9- موسم جمع الإيرادات الضريبة هو أفضل فترة لوزارة المالية.

10-الدولة لم يعد فيها فرص عمل في الحكومة واستبدلت ذلك بالتنمية التي توفر فرص عمل للشباب حيث أن تنمية البنية التحتية يوفر فرص عمل للشباب.

11-الصكوك أحد مصادر التمويل وتتفق مع الشريعة الإسلامية ولا تعني ملكية أشخاص لأسهم في مصانع أو ممتلكات الدولة.

12-يمكن عمل صكوك إسلامية على محطات مياة تحلية البحر تحصل على عائد مقابلها والحصول على مبلغ الصك عند الاستحقاق وذلك من إيرادات المحطة والتي تنتج المياة وتبيعها.

13-المشروعات التي تقوم بها الدولة سواء مشروعات بينية تحتية أو بناء مدن جديدة هي التي تولد الإيرادات للدولة التي تمكن الدولة من سداد الدين العام.

14- قياس الدين العام ليس بالقيمة المطلقة ولكنها بقيمة الدين نسبة للناتج المحلي الإجمالي حيث كانت نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي في 2017 وصلت لـ108% بينما وصلت عام 2020 لـ 88% بسبب كورونا وكان من المتوقع أن تكون أقل بكثير.

15- وصلت مخصصات خدمة الدين لـ40% العام الحالي ومتوقع في الموازنة الجديدة ان تصل لـ31% بالرغم من زيادة المصروفات.