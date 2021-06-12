إصابات كورونا عالميا تتخطى حاجز 176 مليون حالة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على مستوى العالم، إلى 176041306 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3800595 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس 159606657حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 1982 حالة

وأعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض» الكورية الجنوبية، اليوم، تسجيل 565 إصابة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 147422 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1982 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 85149 إصابة جديدة بالفيروس و 2216 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 17296118 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 484235 حالة.

وفي الأرجنتين، سجلت البلاد، أمس الجمعة، 26934 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» و 689 حالة وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 4093090 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 84628حالة .

ارتفاع إجمالي إصابات المملكة المتحدة إلى 4550944 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، 8125 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، 4550944 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات، 127884حالة.

وقالت السلطات الصحية البريطانية، أمس الجمعة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالسلالة الهندية من الفيروس، قفز بواقع 29892 إلى 42323، فيما يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إرجاء رفع الإغلاق إلى 19 يوليو المقبل، بعدما سجلت البلاد ارتفاعا في حالات الإصابة بالسلالة الهندية من الفيروس.

وفي تركيا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 6261 إصابة و69 وفاة جديدة، ليصل إجمال يالإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 5319359 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 48593 حالة.كما سجلت وزارة الصحة التركية، 6217 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 5192945 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات المغرب إلى 523165 حالة

عربيا، أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء أمس الأول الخميس، عن تسجيلها 400 إصابة و10 وفيات بالفيروس في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 523165 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 9202 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة المغربية، 324 حالة شفاء جديدة ليرتفع مجموع حالات التعافي من «كورونا» إلى 510623 حالة.

وأعلنت الوزارة المغربية، أن 7047704 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس، فيما بلغ عدد المتلقين للجرعة الأولى 9362000 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

«مراكز أمريكية» السلطات أعطت أكثر من 306509795 جرعة من اللقاحات ضد «كورونا»

من جانبها، أعلنت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، أن السلطات الأمريكية، أعطت أكثر من 306509795 جرعة من اللقاحات ضد «كورونا» حتى صباح أمس الجمعة، وقامت بتوزيع373413954 جرعة.

وأشارت «المراكز الأمريكية»، إلى أن 172758350 شخصا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، في حين حصل14295530 شخص على تطعيم كامل.

وشمل إحصاء المراكز الأمريكية، حتى صباح أمس الجمعة اللقاحات التي تتطلب الحصول على جرعتين مثل: «فايزر» و«موديرنا» إلى جانب لقاح «جونسون أند جونسون» الذي يتكون من جرعة واحدة فقط.

باحثون صينيون يجرون المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية على لقاح مستنشق مضاد للفيروس

وفي الصين، قال مسؤول بقطاع الصحة الصيني، أمس الجمعة، إن باحثين يجرون المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية على لقاح مستنشق مضاد للفيروس، واوضح الباحث في «المركز الصيني للسيطرة على الأمراض»، شاو يي مينج، خلال مؤتمر صحفي، إن الخبراء سيدرسون سلامة وفعالية اللقاح المُستنشق، وهو نسخة معدلة من لقاح ناقل للفيروسات الغدانية قابل للحقن تم طرحه في الأسواق بالفعل، بعد الانتهاء من جمع بيانات التجارب السريرية.

وكان باحثون من معهد العلوم الطبية العسكرية التابع لأكاديمة العلوم العسكرية وشركة «كانسينو بيولوجيكس» الصينية، طوروا هذا اللقاح بشكل مشترك، فيما اكتملت أيضا المرحلتان الأولى والثانية من التجارب السريرية على لقاح مُستنشق آخر، طورته «جامعة شيامن» و«جامعة هونج كونج» وشركة «بكين وانتاي» للصيدلة البيولوجية، بشكل مشترك.

وفي سيياق متصل، أجازت الصين الاستخدام الطارئ للقاحاتها المحلية غير النشطة المضادة للفيروس، للفئة العمرية من 3 سنوات إلى 17 سنة، وقال «شاو يي مينج»، في مؤتمر صحفي، إنه بعد إجازة استخدامهما للبالغين، أثبتا لقاحي «سينوفارم» «سينوفاك»، اللذان طورتهما مؤسسات دوائية صينية، أنهما آمنان بالنسبة للفئة التي تتراوح أعمارها من 3 أعوام إلى 17 عاما بعد التجارب السريرية ومراجعة الخبراء، مضيفا إن السلطات المعنية، أجازت الآن الاستخدام الطارئ للقاحين للفئة العمرية سالفة الذكر.

من جانبه، طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بالإفراج فورا عن الأصول الفنزويلية المجمدة لشراء اللقاحات عبر آلية «كوفاكس»، وقال إن الآلية حصلت على موارد كافية لبدء توريدات اللقاحات فورا، مضيفا: «ليست لديها أسباب لعدم القيام بذلك، ودفعنا أكثر من 100 مليون دولار لكن آلية (كوفاكس) أبلغتنا بأن الـ 10 ملايين الأخيرة تم تجميدها من قبل الحكومة الأمريكية».

وأضاف مادورو، أن ذلك يعتبر سرقة وعمل إجرامي من قبل الولايات المتحدة تجاه فنزويلا، وطالب الرئيس الفنزويلي، حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع التجميد عن الأموال المخصصة لشراء اللقاحات، والإفراج عن تلك الأموال، موضحا ان هذه موارد شرعية لفنزويلا، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية.