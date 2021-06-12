عاجل.. استمرار انخفاض إصابات كورونا بالهند: تسجيل 84332 إصابة جديدة

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 84332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و4002 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» إلى 29359155 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 367081 حالة.

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من شهرين التي تقل فيها حالات الإصابة اليومية بالفيروس عن 90000 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي الصين، قالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل 8 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس، أمس الجمعة، جميعها في مقاطعة «قوانجدونج» الواقعة في جنوبي البلاد.

كما سجلت لجنة الصحة الصينية، 27 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا»، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وحتى أمس الجمعة؛ سجلت «مقاطعة قوانجدونج»، إجمالي 2605 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، بما فيها 1065 حالة وافدة.