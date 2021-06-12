2 مليون فرصة عمل و13 مجمع صناعي.. ماذا قدم جهاز تنمية المشروعات لمصر؟

بلغ حجم التمويلات التي ضخها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر طوال السنوات السبع الماضية قرابة 32 مليار جنيه، بحسب ما صرح به طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز التنمية المشروعات في حوار مع برنامج البوصلة على شاشة صدى البلد.

الدولة مهتمة بالمشروعات الصغيرة

«شاش» أفصح عن أن الدولة قررت الاهتمام بقطاع المشروعات، لأنه يمثل 98% من القطاع الخاص من حيث العدد، مشيدا بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتقديمه الكثير من التيسيرات.

خلق فرص عمل وتحسين دخول المواطنين

وأوضح طارق شاش، أن الجهاز لا يحقق أرباحا؛ بل يحقق فائضا، للاستمرار فى تمويل المشروعات، مشيرا إلى أن الجهاز له مساهمة كبيرة في مبادرة حياة كريمة، حيث أنها تتكون من 3 محاور، منها «المحور الاقتصادي»، والذي يهتم بخلق فرص عمل وتحسين الدخول.

2 مليون فرصة عمل جديدة و13 مجمعا صناعيا أبرز الإنجازات

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» عدداً من مجهودات جهاز تنمية المشروعات في دعم وتمويل مشروعات الشباب والمرأة في 7 سنوات:

- فرص العمل التي وفرها الجهاز ووصلت لـ2 مليون فرصة عمل.

- حظيت محافظات الصعيد على الاهتمام الأكبر من تلك المشروعات بواقع 44% من حجم التمويل.

- إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 2020.

- جرى إنشاء 13 مجمعا صناعيا بـ7 محافظات مصرية وبأسعار تسمح بالتأجير والامتلاك.

- إقامة 870 معرضا حضره أكثر من 14 ألف عارض بتصنيع مصري وتم البيع في تلك المعارض بـ360 مليون جنيه.

- خطة طموحة بالمشاركة مع كافة الوزارات لتطوير الريف المصري.

- ضخ 32 مليار جنيه لإنجاز 1.2 مليون مشروع قائم وجديد.