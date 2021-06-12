9 إجراءات مهمة تتخذها البيئة لتطبيق قانون المخلفات.. قروض وفرص عمل

عدد من الإجراءات المهمة، اتخذتها وزارة البيئة، تمهيدًا لتطبيق قانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 والذي أقره البرلمان ويجري حاليًا وضع اللمسات النهائية للائحته التنفيذية.

وترصد «الوطن» أهم الإجراءات المتخذة في ذلك السياق؛ لدمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات.

- تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي؛ لتسجيل العمالة غير المنتظمة من العاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات لدى منظومة المخلفات رسميا.

- تم تصميم موقع إلكتروني لتسجيل العاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات، حيث تم حتى الآن تسجيل (4200) فرد على مستوى الجمهورية.

موقع الكتروني وغطاء تأميني وقروض للشركات الناشئة

- تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن إعداد دراسة لحصر العاملين غير الرسمين بقطاع المخلفات الصلبة في مصر.

- جارِ التنسيق لتوقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارت «البيئة، القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي»؛ لوضع المعايير والضوابط لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعيًا من خلال دعم التعريف بمسميات عملهم بمنظومة إدارة المُخلفات في بطاقة الرقم القومي بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، ومنحهم غطاءً تأميني مناسبًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

- العمل على إلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

- تم اختيار 8 شركات مصرية موزعة على 8 محافظات؛ لبدء التنفيذ الرسمي في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بالمرحلة الأولى وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.

- تم الموافقة على توفير تمويل من خلال البنوك التابعة للبنك المركزي على أن يكون القرض بالجنيه المصري بفائدة 8% وبفترة سماح للسداد 5 سنوات يليها 10 سنوات سداد الدفع، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى.

- البدء في تنفيذ مشروع تجريبي لتوريد وتركيب وحدة لتحويل المخلفات البلدية والزراعية إلى طاقة باستخدام تكنولوجيا التغويز اللاهوائي بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

- الانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع 7 مصانع؛ لتدوير المخلفات الإلكترونية، وتم إصدار الموافقات البيئية لـ5 مصانع أخرى، وجارِ استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم.