عاجل.. أمر بضبط وإحضار مشترك «فويس كيدز» بتهمة الشروع في قتل زميله

قررت النيابة العامة ضبط وإحضار الشاب معاذ عيسى مشترك برنامج «فويس كيدز»، بتهمة الشروع في قتل زميله الطالب حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عامًا.

وبينت التحقيقات أن المتهم اعتدى على زميله بمفتاح في الرأس ما أدى لإصابته بكسر في الجمجمة، وبحسب رواية والدة المجني عليه في محضر الشرطة قالت: «يوم الحادث معاذ جارنا اشتبك مع ابني حسن ببعض الكلمات الاستفزازية، وبعدها تطور الأمور إلى قيام معاذ بضرب ابني بالمفتاح في رأسه، ما تسبب في إحداث إصابة بالغة في الجمجمة».

عملية جراحية عاجلة

وأضافت والدة الطالب حسن شريف في محضر الشرطة بقسم حلوان، أن نجلها دخل في غيبوبة بعد الاعتداء عليه من قبل المتهم، ونُقل إلى المستشفى لإسعافه، وتم حجزه داخل غرفة الرعاية المركزة، وأجريت له جراحة عاجلة لنزع المفتاح من رأسه، ونجح الأطباء في استخراج المفتاح من رأس المجني عليه وتم تحريزه من قبل الشرطة لتسليمه إلى النيابة العامة رفقة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والذي يوضح حالته الصحية بشكل عام.

ضرب مفتاح السيارة في رأس حسن

وتابعت والدة المجني عليه الطالب حسن شريف في محضر الشرطة، أن المتهم ليس من أصدقاء ابنها، لكنه من جيرانها ويعرف ابنها حسن لكن ليس بينهما أي صداقة، وأنها فوجئت يوم الحادث باعتداء المتهم على «حسن» بشكل مأساوي كاد أن يفقد حياته بسبب التصرف المتهمور والعنيف من قبل المتهم، حيث أمسك بمفتاح السيارة وضربه في رأس نجلها حسن أمام الناس في الشارع بحلوان .

كانت أجهزة الأمن في القاهرة تلقت بلاغًا من والدة الطالب حسن شريف بإصابة ابنها بكسر في الجمجمة بعد اعتداء جارها الطالب معاذ عيسي مشترك «فويس كيدز» عليه بمفتاح السيارة.