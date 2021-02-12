شريف عارف: حسن البنا كان قاتلا.. والتنظيم الخاص اغتاله وصنع منه شهيدا

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن البكائية التي عاشتها جماعة الإخوان الإرهابية وصنعتها منذ 72 سنة، أن مؤسسها ومرشدها الأول حسن البنا شهيد وقتل نتيجة الغدر، لكن الحقيقة أنها تستغل هذه الواقعة، مشددًا على أن هذا الاستغلال هو سمة الجماعة على مر تاريخها منذ هذه الحادثة وحتى اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين، إذ دأبت على تروج «بكائية الشهيد».

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «الثابث تاريخيًا حتى الآن أن حسن البنا قُتل على يد التنظيم الخاص التابع للجماعة بقيادة عبدالرحمن السندي، وليس الحرس الحديدي»، مشيرًا إلى أن حسن البنا هو من ابتدع فكرة وجود تنظيمات خاصة للتصفية الجسدية وكان ذلك في عام 1940.

وتابع: «الجماعة صنعت من التنظيم الخاص أداة لتصفية الخصوم، وصنعت من البنا شهيدًا، بالرغم من أنه كان مجرما وقاتلا حتى يوم وفاته، إذ اغتال محمود النقراشي باشا قبل بأسبوعين من اغتياله».

وأردف: «التاريخ قد يختلف، لكنه عند جماعة الإخوان الإرهابية يعيد نفسه بالكامل، إذ استخدمت الجماعة نفس أسلوب الاستعطاف وصناعة الشهيد من حسن البنا إلى الإرهابي سيد قطب، بالرغم من أن الأخير كان يخطط لارتكاب أكبر عملية إرهابية وهي تدمير القناطر الخيرية، كما جرى نفس الشيء في اعتصامي رابعة والنهضة، إذ أنها تمتلك فكرا أصيلا في صناعة الكذب وبكائية يلتف حولها الناس وهي فكرة المظلومية، وعندما وصلت إلى الحكم صنعت الحكم للناس وقاتلوهم بدليل أحداث الاتحادية، وهناك قضايا مازالت منظورة أمام القضاء في هذا الاتجاه».