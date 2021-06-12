ضبط شاب زوّر شهادة تأدية الخدمة العسكرية أثناء سفره من مطار سوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية بمطار سوهاج الدولي، راكبًا يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، بسبب اكتشاف تزويره لشهادة تأدية الخدمة العسكرية، وذلك اثناء انهاء إجراءات سفره الي دولة الامارات العربية المتحدة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود محضر محرر بمعرفة قسم شرطة مطار سوهاج الدولي يتضمن ضبط «محمود. ا. م» 26 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز العسيرات، أثناء إنهاء إجراءات سفره لدولة الإمارات لقيامه بتزوير شهادة إنهاء الخدمة العسكرية واستخدامها في استخراج جواز سفره، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة.

يُذكر أن مطار سوهاج شهد في عام 2018 القبض علي نائب مدير المطار أثناء محاولته تهريب 10 آلاف قرص مخدر لصالح راكب، بعد أن أدخل المواد المخدرة للمطار بسيارته الخاصة مستغلًا منصبه.

وحُبس نائب مدير المطار على ذمة الواقعة وأحيل لمحكمة الجنايات، ثم صدر في عام 2019 حكمًا عليه بالسجن لمدة 15 سنه وغرامة 50 ألف جنيه، فيما عاقبت المحكمة عاملين المسؤولين عن عملية التهريب بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.

وكشفت التحريات أن المتهم، دخل صالة الانتظار متجهًا إلى دورة المياه ومعه راكب يقيم دائرة مركز جرجا، قام نائب مدير مطار سوهاج بإعطائه «صديري» داخلي بداخله 10300 قرص مخدر لتهريبهما إلى دولة الكويت، وتم القبض علي الراكب ونائب مدير المطار متلبسين بارتكاب الواقعة.

ومنذ ذلك الحين فرضت السلطات بمطار سوهاج إجراءات امنية مشددة لمنع عمليات التهريب، ووضع رقابة صارمة علي الموظفين والركاب أثناء سفرهم.