وزير الطيران: نحتاج لمجال جوي مرن لدعم حركة التجارة بين مصر وأفريقيا

قال محمد منار وزير الطيران المصري، إن التعاون المشترك بين مصر والقارة الافريقية فى مجال الطيران المدنى يعد من أهم الأولويات التي نعمل على الوصول بها إلى مستوى جيد ليعود بالنفع على المنطقة، لكن أمامنا العديد من المعوقات التى تواجه زيادة الحركة البينية بينهما.

وأضاف «منار»، خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا، أن الرسوم المرتفعة والمغالاة فيها من أهم المعوقات الاقتصادية.

وتابع، نحتاج إلى إنشاء مجال جوي مرن حيث المسافات قصيرة ورسوم جيدة مخفضة، لافتًا إلى أن الطيران يعد وسيلة النقل المتاحة بين دول القارة الأفريقية فى ظل غياب وسائل النقل البرية لذا نسعى إلى تسهيل عمليات النقل الجوي.

وأضاف، «لدينا شراكات عديدة مع دول أفريقيا مثل ليبيا وجنوب السودان والسودان تشجع إنشاء كيانات مصرية فى القارة لتسهيل عميلة حركة الأفراد ونقل البضائع، ولدينا نحو 36 نقطة في قارة أفريقيا».

وأشار وزير الطيران المصري إلى توقف التوسعات المستهدفة للشركة الوطنية نتيجة اندلاع جائحة كورونا العالمية، والتي أثرت على مخططاتنا للتوسع فى عدد من الدول الأفريقية، مؤكدًا ضرورة الارتقاء بالعنصر البشري وتكثيف التدريب، فهو من أهم المقومات ليس في المجال الجوي فقط بل في كل القطاعات.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يوم أمس الجمعة، منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA»، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.