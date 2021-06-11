مصر للطيران تطرح أسعار خاصة للسفر للوجهات الداخلية

أعلنت شركة مصر للطيران، عن استمرارها في طرح أسعار خاصة للسفر إلى الوجهات الداخلية في مصر، ضمن جهود تنشيط حركة السفر الداخلية.

طرحت الشركة سعر 2150 جنيها للسفر من القاهرة إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو الأقصر، وسعر 2450 جنيها إلى مرسى علم وأسوان.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.om، أو مركز الاتصالات 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المختلفة ووكلاء السياحة والسفر المعتمدين.