إنجازات «حياة كريمة» بكفر الشيخ وأسيوط: كوبري ومدرسة وصرف صحي

بدأت إحدى الشركات التابعة للجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، أعمال الجسات الخاصة بالصرف الصحي لمعرفة عوائق التربة بقرى النجارين، الكشايكة، والحصة، إضافة إلى بداية العمل في كوبري الهكس ببني بكار مركز مطوبس.

كما تستمر أعمال «التكاسي» بالطريق الدولي أبو الروس، سيدي سالم الرياض، بطول 36 كم، لربط مراكز كفر الشيخ الرياض بمراكز سيدي سالم فوه مطوبس، والربط على الطريق الدولي الساحلي وتقليل زمن الانتقال من ساعة ونصف إلى 35 دقيقة فقط.

كما تتواصل أعمال تشوين المهمات للعمل بمدرسة الداويده ببنى بكار، ومدرسة القومسيون بالروضة ببني بكار، وعلى الجانب الآخر، وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفرالشيخ، في اجتماعه المنعقد أمس، في إطار مبادرة حياة كريمة بتطوير قرى الريف المصري، بنطاق قرى مركز مطوبس، على تخصيص مساحة 5 أفدنة و12 قيراط لإنشاء محطة معالجة صرف صحي بعزبة الفار التابعة للوحدة المحلية ببنى بكار وهى أرض أملاك دولة، وأيضاً تخصيص مساحة 640م2 لإنشاء محطة رفع بقرية الملاوح التابعة للوحدة المحلية بالبصريات، وتخصيص مساحة 400م2 لإنشاء محطة رفع صحي بقرية المنشية القبلية التابعة للوحدة المحلية ببني بكار وهي أرض أملاك دولة، وتخصيص مساحة 500م2 لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية جزيرة الفرس التابعة للوحدة المحلية بالبصراط، وتخصيص مساحة 286م2 لإنشاء محطة رفع صحي بقرية خان الجن التابعة للوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء، حيث تتمّ تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تمّ عقد عدد من اللقاءات بأهالي ومسؤولي قرى مركز سليم بمحافظة أسيوط لعرض فكرة الشمول المالي، وذلك بحضور محمد شريف مندوب وزارة التخطيط والتنمية المستدامة، ورامي جلال مندوب البنك المركزي المصري، والمهندس مينا إبراهيم حنا منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، ومسؤولي حياة كريمة بديوان محافظة أسيوط وبعض مندوبي البنوك المصرية بأسيوط.

كما تم المرور على قرى الشامية، والشيخ شحاتة، والعفادرة، والخوالد، وتاسا، والنزلة المستجدة، وعقد عدد من اللقاءات بها، وعرض الضيوف فكرة الشمول المالس على الأهالس والاستمتاع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، كما سيتمّ استكمال باقي اللقاءات بباقي قرى المركز، إلى جانب عرض دور مؤسسة حياة كريمة في الإشراف والمتابعة والتوثيق للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.